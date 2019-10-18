AFP: Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri Erdoğan ile Suriye operasyonunu görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.
18.10.2019 16:27
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıklandı.
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Kaynak: Euronews.com