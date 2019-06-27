Aflatoksinden arındırılmış biber tohumuna İsrail talip oldu

Kahramanmaraş'ta bir girişimci, beş yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu.

Aflatoksinden arındırılmış biber tohumuna İsrail talip oldu

Kahramanmaraş'ta bir girişimci, beş yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu.

Kaynak: Dunya.com

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