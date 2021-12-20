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AFJET Isıtma Sistemi Hakkında

AFJET Isıtma Sistemi Hakkında
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz ANS Kampüsünde bulunan binalarımızda, Afjet kuyularında meydana gelen arıza nedeniyle 20. 12. 2021 tarihi sabah saatleri itibariyle ısı kaybı yaşanmaktadır.

Üniversitemiz ANS Kampüsünde bulunan binalarımızda, Afjet kuyularında meydana gelen arıza nedeniyle 20. 12. 2021 tarihi sabah saatleri itibariyle ısı kaybı yaşanmaktadır. Afjet yetkili teknik elemanları tarafından arıza müdahalesi devam etmektedir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

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