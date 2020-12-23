Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ne zamana ertelendi?
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Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ne zamana ertelendi?

23.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:32
Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ne zamana ertelendi?

Mislicom 2. Lig'de 16. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Kırıkkale Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 23 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanması planlanan Kırıkkale Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Bazı futbolcuların Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından TFF tarafından Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 23 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.

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