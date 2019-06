Afjet Afyonspor olağanüstü genel kurula gidiyor

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve 2. Lig'e düşen Afjet Afyonspor'da, 26 Haziran'da olağanüstü genel kurula gitme kararı alındı.

Afjet Afyonspor'dan yapılan yazılı açıklamada, kulübün 2018-2019 sezonunda hem mali hem de sportif başarısızlıkla boğuştuğu, yönetim kurulu olarak olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, 14 Şubat'ta yapılan olağanüstü genel kurul ile yeni yönetim için görevin kendilerine verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu olarak görev tevdi edildiğinde ne kulübümüzün içinde bulunduğu maddi darboğaz ne de ligden düşmeye en büyük adaylar içindeki konumuna bakmadan, tüm riskleri göze alıp görevi devraldık. ?2013 yılından bu yana aşkla ve şevkle devam ettirdiğimiz Afyonspor sevdamızı, ilk günkü heyecanla Ramazan Bayramı'na kadar sürdürdük. Geçtiğimiz sezon il yöneticilerimizle mali ve idari birçok toplantı yaptık. Yönetimimize verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmemiştir. ?Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın dışında maalesef hiçbir siyasi ve idarecimiz Afyonspor ile ilgilenmemiş, yardımcı olmamıştır. ?Bu şartlar altında maalesef ligi düşerek tamamladık. Alt lige düştük ama ilave borç yapmadık. Kulübümüzün hakkettiği yere gelebilmesi, yeni başkan ve yönetiminin bir an önce işe başlaması için olağanüstü genel kurulumuz 26 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de kulüp binasında yapılacaktır. ?Bugüne kadar başarıda, başarısızlıkta her zaman ve her şartta kulübünün yanında olan taraftarlarımızın desteğine çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA