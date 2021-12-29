Afjet Afyonspor maçından notlar

Burak Kapacak ilk kez

Altyapıdan 4 oyuncu

Mustafa AKIN/ - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı. Doman'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlendi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sahaya aynı pankartla çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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