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Afjet Afyonspor'da Yusuf Ulutürk istifa etti

TFF 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ulutürk, görevinden istifa etti.

Afjet Afyonspor'da Yusuf Ulutürk istifa etti
18.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:56

TFF 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ulutürk, görevinden istifa etti.

Afjet Afyonspor'dan ayrıldığı yayınladığı bir bildiriyle açıklayan Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ulutürk, yeni oluşan yönetime desteklerinin süreceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz 3 Temmuz 2019 tarihinden itibaren takımımızın mali yapısının sağlam temellere oturtulması önceliği ile rekabetçi ve hedefi olan bir takım oluşturmak için gece gündüz çalışarak bir sezonu geçirdik. Bugün itibariyle bu bayrak yarışını devir etme zamanı gelmiştir. Takımımızın hak ettiği yere en kısa sürede yükseleceğine inancımız tamdır. Yeni oluşan yönetime her daim desteğimizin süreceğini belirterek başarılar dileriz. Bize bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi iletir saygılar sunarız"

Öte yandan yeni yönetimin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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