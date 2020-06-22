Afjet Afyonspor'da yeni tip konoravirüs testi için sürüntü örneği alındı 18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan TFF 2. Lig için toplanan Afjet Afyonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için sürüntü örneği alındı.

18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan TFF 2. Lig için toplanan Afjet Afyonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için sürüntü örneği alındı.

TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden Mor Beyazlı takım Afjet Afyonspor, 18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan maçlar için toplandı.

Kulüp binasında bir araya gelen futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli koronavirüs tedbirleri kapsamında testten geçirilmek için sürüntü örneği alındı.

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, liglerle ilgili yaşanan belirsizliğin takımı olumsuz etkilediğini söyledi.

"Biliyorsunuz uzun zamandır ligimizin oynanıp oynamayacağı belli değil" diyen Özgün, şöyle konuştu:

"Bizde sıkıntıdayız bu konudan. Dün geldik ve bugün testlerimizi olduk. Kısmet ise test sonuçlarına göre yarın antrenmanlara başlamayı düşünüyoruz ama çok gerildik. Her takım bunu yaşıyor. Artık nasıl oynanması gerekiyorsa oynanmasını istiyoruz. Karar vericilerin biran önce net kararı açıklasın. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. Şu anda 26 oyuncu ile toplandık. Yarın itibari ile başlamayı düşünüyoruz. 4 genç oyuncumuz vardı. Onlar şu anda bekliyorlar. İhtiyaç olduğu anda onları da idmanlara almayı düşünüyoruz. Bize play-off'un oynanacağını söylüyorlar. 3-6, 2-7, 2-5 gibi kombinasyonlar konuşuluyor. Hangisi olacaksa olsun. Biz de kendi yolumuza bakalım."

Futbolculardan Nazmi Candoğan ise belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Candoğan, futbolu özlediğini belirterek, "Süreç belli değil. Bu belirsizlik de bizi açıkçası çok yıprattı. Biran önce TFF'nin karar vermesini bekliyoruz. Liglerin oynatılması yönünde bir beklentimiz var. Çünkü biz bizin bir hedefimiz var. Afyon halkının da bizden beklediği bir başarı var." dedi.

Takımın sol kanat oyuncusu İsmet Benli de liglerle ilgili kararın kesin olarak açıklanmasının gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA