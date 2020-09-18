Afjet Afyonspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, istifa etti
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Afjet Afyonspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, istifa etti

Misli.com 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Afjet Afyonspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ve yardımcıları görevi bıraktı.

Afjet Afyonspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, istifa etti
18.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:34

Misli.com 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Afjet Afyonspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ve yardımcıları görevi bıraktı.

Mor beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre, daha önce teknik direktörlük için anlaşılan ve hazırlık döneminde takımı çalıştıran Serhat Gülpınar ve ekibi takımdan ayrıldı.

- Özgün Zengin ile prensipte anlaşıldı

İlk hafta maçında evinde Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Afyonspor'da yeni teknik direktörlük için çalışmalara başlandı. Edinilen bilgiye göre, teknik direktörlük için Özgün Zengin ile prensip anlaşmasına varıldı.

Zengin'in sözleşme imzalanmasının ardından Pazar günü oynanacak Gümüşhanespor maçına, takımın başında çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Bayer
Mustafa Bayer
AA Editörü
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