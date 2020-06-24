Afjet Afyonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor Kulübü'nde yöneticiler, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlar ile spor kompleksinde görev alan personeller için yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif olduğu açıklandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor Kulübü'nde yöneticiler, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlar ile spor kompleksinde görev alan personeller için yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif olduğu açıklandı. Bu kararın ardından takım ilk antrenmanını yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle TFF tarafından liglerin ertelenmesi kararı sonrasında izne gönderilen 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor'da oyuncu, teknik heyet ve çalışanlar 21 Haziran'da kulüp tesislerinde toplandı. Afjet Afyonspor'da yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla spor kompleksinde görev yapan personeller 22 Haziran'da koronavirüs testinden geçti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibinin aldığı örneklerin laboratuvar analizleri tamamlandı ve 67 kişilik kafilede pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. Afjet Afyonspor Kulübü'nün, Türkiye Futbol Federasyonu'na antrenman yapmak için yaptığı başvurunun olumlu yanıtlanmasının ardından da oyuncular 3 ay aradan sonra takım halindeki ilk antrenmanını yaptı.

ÖZGÜN: İNŞALLAH PLAY-OFF'TA YER ALAN TAKIMLARDAN OLURUZ3 aylık aranın ardından hazırlıklara başlayan Afyonspor'da teknik direktör Ferruh Özgün, takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıkmasına sevindiklerini ifade eden Özgün, "Şükürler olsun koronavirüs testlerimiz negatif çıktı. Antrenmanlarımıza başlama kararımızı aldık, ilk idmanımızı yaptık. Hayırlısıyla ligin durumu ile ilgili haber i alırız. İnşallah play-off oynanır ve biz de play-off'un içinde yer alırız. Takımımızda sakatımız yok, 2 oyuncumuz Almanya'dan gelecek. Bir de Onur Ramazan'ın vücudunda hafif bir kırgınlığı var. O idmana çıkmadı. Takımımız şu anda tam, sakatlar da düzeldi. Dediğim gibi play-off maçlarında oynanırsa, çok istiyoruz çünkü oynanmasını, oynanırsa orada başarılı olup, bir üst lige çıkmayı kesinlikle istiyoruz. Biz de çünkü o kapasite var, takımın o gücü var. Sadece ben şu son dönemde Afyon şehrinin biraz daha bu işe inanmasını istiyorum. Çünkü o konuda benim şahsi fikrim, biraz eksiklik var" dedi."ŞEHRİN DİNAMİKLERİ HAREKETE GEÇMELİ"Şehrin dinamiklerinin kulübe sahip çıkması gerektiğine de değinen Özgün, "Ben yıllardır bu işi yapıyorum, bir şehirde bütünlük sağlanması lazım. Bunu da en iyi sağlayacak veri spor takımıdır, futbol takımıdır. Bu da Afyonspor. Niye birleşemiyoruz bu işte ben anlamıyorum. Şu anda maalesef yalnız bırakıldık gibi geliyor bana. Lütfen herkesin hem maddi hem manevi desteğine ihtiyacımız var. Birçok kulüpte sıkıntı var. Sadece federasyonun yaptığı katkılarla kulüpler yürümüyor biliyorsunuz. İlla ki şehrin de dinamiklerinin harekete geçmesi lazım. Gözlemim biraz o konuda ağır kaldık, yavaş kaldık. Biraz daha hızlanmamız lazım, yol almamız lazım. Çünkü bu iş ekonomi olmadan dönmüyor, herkes biliyor" diye konuştu."HİJYEN ŞARTLARINDAN DOLAYI GECİKMEMİZ OLDU"2 haftalık sürecin hazırlanmak için yeterli olup olmayacağı konusuna da açıklık getiren Özgün, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi oyuncularla bir de şunu konuştum; genelde iki buçuk, üç aya yakın kapalı kaldılar. Tabii evlerde yapılan idmanlarla vücut sağlamlığı ve kor idmanları denilen genel kuvvet idmanlarını yaptılar. Ama son 15 gündür kendileri 20 dakikalık, 30 dakikalık, koşular vardı onları yaptılar. 18 Temmuz'a da bence biraz geriden başlamış olduk. Normalde biz 2 hafta önce başlayacaktık biliyorsunuz. Maalesef belirsizlikten, hijyen şartlarından dolayı gecikmemiz oldu. Biz şimdi otelde kalıyoruz. Otele devamlı müşteriler geliyor, aslında bu bizim için çok sağlıklı değil. Hafife alınacak bir şey de değil. Akhisar'ın durumunu biliyorsunuz. Çok rahatız derken bir anda 9 kişide Covid-19 çıkıyor ve şu anda sıkıntıya girdi. İnşallah bizim için de öyle olmaz. Ama süre bizim için biraz sıkıntı gibi duruyor."

Liglerin başlama tarihinin en azından Temmuz ayının son haftasına sarkıtılmasının daha sağlıklı olacağını vurgulayan Ferruh Özgün, "Biz de şunu istiyoruz, çünkü 1'inci Lig'in maçları 18- 19'unda bitiyor. Belki bir hafta daha öteleyebilirler. Öyle olursa oynarsak inşallah, bir hafta daha gecikirse bizim oynayacağımız maçlar biraz daha iyi olacak. Biz de şu anda genelde çift antrenmanlara başlıyoruz. Sabah genel kuvvet gibi, akşam dayanıklılık top tekniği gibi çalışmayı düşünüyoruz. Yani iki idmanla şu bir haftalık, 10 günlük süreyi geçirip takımımızın artı bir de hazırlık maçı oynayamayacağımız için kendi aramızda maç şartlarında oyuncuya forma giydirip 3-4 maç yapmayı düşünüyoruz tabii" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA