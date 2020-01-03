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Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afjet Afyonspor ilk yarı bitimi ile birlikte ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

03.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:27
Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afjet Afyonspor ilk yarı bitimi ile birlikte ikinci yarı hazırlıklarına başladı.


İlk yarıyı 11 inci sırada 22 puanla tamamlaya mor beyazlı ekip, ara transfer döneminin başlaması ile takımdaki eksik mevkilere transferler yaptı. İlk olarak Erzurumspor'dan kaleci Anıl Atığ renklerine bağlayan Afjet Afyonspor, dün ise 'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan ile Manisaspor'dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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