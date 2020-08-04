'Afiyet ver' kampanyası rekora koşuyor
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'Afiyet ver' kampanyası rekora koşuyor

Afiyet ver' kampanyası rekora koşuyor "Afiyet Ver" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

04.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:34

Afiyet ver' kampanyası rekora koşuyor

ANKARA - "Afiyet Ver" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın 12. gününde sağlanan destek 8 milyon TL'yi aştı.

Sadece Başkent'ten değil tüm Türkiye'den 38 bin hayırseverin destek verdiği kampanya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 141 binin üzerinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserve paketi satın alındı.

Halk Ekmek bünyesinde "www.afiyetver.com" adresi üzerinden sürdürülen kampanyada kredi kartıyla satın alınan 800 gramlık ya da paketin yarısı şeklinde hazırlanan kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri, Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Her iki kampanyada toplam yardım tutarı 38 milyon TL

Ramazan Bayramı'nda "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası kapsamında "Su Ver", "Bilet Ver", "El Ver" ve "İftar Ver" kampanyaları ile yapılan toplam yardım tutarı 29 milyon TL'yi geçerken, Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden devam eden "El Ver" kampanyası devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi başlatılan "Afiyet Ver" kampanyası ile birlikte hayırseverler tarafından yapılan yardımların toplam tutarı ise 38 milyon TL'ye ulaştı.

'Afiyet ver' kampanyası rekora koşuyor

Kaynak: İHA

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