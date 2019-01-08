Afişte Edirne Yerine "Adrianoupolis" Yazılması

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, "Bu tartışmaların uzatılıyor olması, bizlere hiçbir şey kazandırmayacağı gibi ülke ekonomisine ve Edirne ekonomisine zarar vereceğini düşünüyoruz." dedi.

Akdağ, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni yıl kutlaması için asılan afişte Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yer alması konusunun 15 gündür gündemi meşgul ettiğini söyledi.

Kentte şehrin çeşitli yerlerine belediye tarafından bu afişlerin asıldığını hatırlatan Akdağ, "Bu asılmış olan yeni yıl mesajlarında, Bulgarca ve Yunanca olarak Edirne'nin adının anılması gündemde. Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği olarak dostluk ilişkilerinde ve komşuluk ilişkileri içerisinde bazı jestlerin yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu tartışmaların uzatılıyor olması, bizlere hiçbir şey kazandırmayacağı gibi ülke ekonomisine ve Edirne ekonomisine zarar vereceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Döviz kurundan dolayı komşu ülkelerden Edirne'ye yoğun bir talebin olduğunu aktaran Önder Akdağ, şunları kaydetti:

"Bir alışveriş trafiği var. Bu anlamda da belediyenin, valiliğin ve turizm müdürlüğünün oluşturduğu çağrı merkezi gibi birçok yerde, Edirne'nin isminin Yunanca ya da Bulgarca anılmış olmasından dolayı bunun bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Komşuluk ilişkileri içerisinde yapılan bir jest olarak düşünüyoruz. Hiç kimsenin Edirne'yi ya da ülkemizin başka bir yerini, başka birisine vermesi gibi bir durum söz konusu olamaz, bunun karşısında ilk duracak kişi biz oluruz. Burada bunu kaşıyıp bir şeyler çıkarmaya çalışmış olmanın gerçekten Edirne açısından üzücü olduğunu düşünüyoruz."

Konuyla ilgili Edirne esnafıyla görüştüklerini, insanların görüşlerini aldıklarını söyleyen Akdağ, "Doğal olarak herkes, aşağı yukarı hemfikir, bundan rahatsızlık duydukları yok. Ama birileri nedense bunu gündem yapıyor ve kamuoyunda gündemi meşgul ediyorlar. Bu durum, Edirne esnafına zarar verebilir. Tabii ki hassasiyetlerimizden vazgeçmiyoruz ama bu konunun onu kapsayacağını düşünmüyoruz." dedi.

Kaynak: AA