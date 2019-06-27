Afilli Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afilli Aşk son bölüm izle

Afilli Aşk dizisi son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Kerem, Ayşe'nin ailesinin ısrarıyla Melahatlarda kalsa da gecenin bir vakti Volkan ile yaptıkları plan işleri karıştıracak. Afilli Aşk dizisinin 3. bölümünde neler oldu? 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afilli Aşk dizisi hakkında merak edilenler…

AFİLLİ AŞK SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe'nin düğün günü gelip çatar! Ancak düğün gecesi beklenmedik olaylar üst üste yaşanır!

Berk'in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem'i çok zor bir durumun içine sokar. Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır. Mecburiyetten bir arada olan ve birbirinden nefret eden ikili için aşklarını ispat etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Diğer taraftan Yelda bir türlü Ayşe'yi kabullenemez. Ceyda ve Yelda, Ayşe'nin açıklarını aramaya başlarlar. Düğün gecesi ise Kerem'in yaptığı bir hata her şeyi mahvetmesine sebep olur.

4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Afilli Aşk dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında: Ayşe ile Kerem evlenmiştir. Ayşe yatak odasındaki yatakta kendisinin yatacağını söylerken Kerem'de bu duruma karşı çıkar ve ikili sonunda evi ilaçlatma bahanesiyle bir süre eve kalamayacaklarını ailelerine söylerler. Ayşe'nin annesi olanları duyunca o gece onlarla kalması için çifte ısrar eder. Kerem ise huzursuz olmuştur, ancak isteseler de istemeseler de aynı evde ve aynı oda da kalmışlardır. Volkan, Kerem'i almaya Ayşe'nin annesinin evine gelir ve işler karışır. Afilli Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…