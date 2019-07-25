Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 7. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Kerem, Ayşe'ye aşık olduğunu fark eder ancak bunu kabullenemez ve Ayşe'ye bunun bu şekilde olmaması gerektiğini söyler. Afili Aşk dizisinin 7. bölümünde neler oldu? 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk dizisi hakkında merak edilenler…

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8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen ve Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul'un başrollerde olduğu Afili Aşk dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında: Ayşe, Kerem'i bir daha çapkınlık yapmaması konusunda uyarır. Üstüne üstlük Ayşe'ye yüzük alınca duygularını sorgulamaya başlar ve Ayşe'yi sevdiğini kabullenemez. Sonunda ikili birbirlerine olan duygularını açık ederler fakat, Kerem, ''Birbirimize karşı bir şeyler hissetmek anlaşmamızda yoktu.'' diyerek tepki gösterir. Ayşe ise çılgına döner ve artık her şeyin bittiğini söyler. Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceyda'nın evinden ses kaydını almak isterken yakalanan Ayşe, çok zor durumu düşer.Ceyda'nın ise Kerem ve Ayşe için büyük bir sürprizi vardır. Çiftin birbirine olan ilgisini fark eden Ceyda, Ayşe ile Kerem'in arasından çekilme kararı alır. Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalır. Ayşe için tek sorun ise bu olmayacaktır. Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alır. Tüm bunlar yetmez gibi Ayşe'nin evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile Kerem ve Ayşe bambaşka bir krizin içine düşer. Öte yandan Ayşe'nin Kadir ile baş başa sinemaya gitme planı ise aile içerisinde gerginlik yaratır. İkili dışarıdan gelen tehlikelere karşı büyük bir sınavla karşı karşıya kalırken asıl büyük sınavı ise kendi içlerinde yaşayacaktır.