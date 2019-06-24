Afili Aşk 3. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Kerem, Ayşe'ye evlilik sözleşmesi imzalatmak istiyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor!

Afili Aşk 26 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe evleniyor. Bu evliliğe başından beri karşı olan Kerem'in annesi ise ortaya bir evlilik sözleşmesi atıyor. Kerem'den evlilik sözleşmesini Ayşe'ye imzalatmasını istiyor. Kerem, bu teklifi Ayşe'ye sunduğunda ise olanlar oluyor. Ayşe bu karara uymuyor ve evlilik sözleşmesini reddediyor.

Ceyda ise bu eni evlilik kararının altındaki gerçek sebebin peşine düşüyor! Peki Ceyda, gerçekleri öğrenebilecek mi?

Öte yandan Sabri, mahallenin delikanlılarıyla birlikte kız kaçırma planlarına soyunuyor ancak onu sürpriz bir son bekliyor...

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yapım: ARC Film

Yapımcı: Fatih Enes Ömeroğlu

Yönetmen: Serdar Gözelekli

Senaryo: Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün, Okşan Tavaslıoğlu

Görüntü Yönetmeni: Tahir Canlı

Sanat Yönetmeni: Tolga Coşkuntuna

Müzik: Aslı Demirer, Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)

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