Afili Aşk 17. bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk 16. bölüm izle

03.10.2019 08:55

Afili Aşk 16. bölüm ekrana geldi. Yayımlanan son bölümün ardından 17. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yeni bölümde; Kerem ile Ayşe, birbirlerinin gerçek duygularını öğrenmek ve boşanmamak için ayrı ayrı planlar yaparlar. Ayşe ile Kerem boşanacak mı? Afili Aşk oyuncuları, Afili Aşk 16. bölüm…

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE…

17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Ayşe ile Kerem için boşanmak hayli zorlaşır ve Kerem, Ayşe'nin bu kadar çabuk vazgeçmesinden şikayet eder. Gonca ile konuşmalarının arasında Kerem'in boşanmak istemediğini öğrenen Ayşe sevinçten ne yapacağını şaşırır. Volkan'da bu arada Kerem ile kafa kafaya vererek boşanmamak için ellerinden geleni yaparlar. Ayşe'nin fikirlerini öğrenmek isteyen Kerem, küçük bir oyun oynar. Peki, Ayşe boşanmaktan vazgeçecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe arasında artan yakınlaşmalar, boşanma konusunda ikisinin de kafasının karışmasına neden olur. Ayşe, Kerem'den etkilenmeye devam ederken Kerem de artık kendine bu durumu kabul ettirir. Boşanmaları konusunda elindeki kozu kullanan Ceyda ise evrakları imzalaması için Ayşe'yi tehdit eder. Ayşe, şirketin geleceği için o evrakı imzalar ancak Kerem cephesinde durumlar hiç de bu yönde gelişmez.

Öte yandan Muhsin ve Yelda arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Muhsin tarafından aldatıldığını düşünen Yelda zor günler yaşar. Bu durumda da Kerem ve Ayşe'ye büyük görev düşer. İkili, Muhsin'in peşine düşer ve onun ne işler karıştırdığını öğrenmek ister. Muhsin ikilinin beklediği gibi değildir.