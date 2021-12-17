Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi

TRABZON (İHA) - Afganlı gençler, ülkelerinde Taliban güçleri tarafından gördükleri zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi.

"18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Valiliği İl Göç İdaresi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklığında Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, üniversite ve STK'ların iş birliğinde düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye, Trabzon", "Gelin tanış Olalım" temalı Uluslararası Göçmenler Günü programına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, "Bugün burada önemli bir organizasyonda bir arada bulunmaktayız. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü. Ülkemizde barındırdığımız başta komşu coğrafyada yaşanan istikrarsızlardan kaynaklanan nedenlerden ötürü Anadolu'muzun bağrında misafir ettiğimiz göçmenlerin günü. Bilindiği gibi bizlerin medeniyet kodlarımızda çok önemli bir yeri olan misafirperverlik her birimiz için ayrı bir anlam ifade ediyor. Geleğenimiz ve kültürümüzün bizlere kazandırdığı en önemli özelliklerden biri hiç kuşkusuz ki misafirperver oluşumuz. Evimize gelen her bir misafire soframızı açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Bizler Ensar Muhacir kardeşliğinin inanç geleneğinden gelen bir milletiz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Muhacir olarak Medine'ye hicret ettiğinde oradaki kardeşlerimizle birlikte evini, sofrasını paylaştığını hepimiz İslam tarihinde okuyup bilmekteyiz" dedi.

Trabzon'da uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde 10 bin kişinin üzerinde başka coğrafyalardan barındırdığımız göçmen vatandaş olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, "Kardeşlik ve misafirperverlik içerisinde bu tür organizasyonlarla kültürlerini, bir takım geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda böyle bir günde böyle anlamlı bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğin ardından Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Afgan Hazaraları'nın hazırladığı sergiyi ziyaret ederken daha sonra Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneğinin sergilediği oyunu izledi.

Geleneksel halk oyunlarının da yer aldığı gösteride Afganlı gençler, ülkelerinde Taliban güçleri tarafından gördükleri zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi. - TRABZON