Afganlar, Pakistan sınırına akın etti
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Afganlar, Pakistan sınırına akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü almasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar, Pakistan sınırına akın etti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü almasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar, Pakistan sınırına akın etti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından çeşitli ülkeler, ülkede görev yapan askerlerini tahliye etme karar aldı. Askerlerin tahliyeleri gerçekleştirilirken, ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar da havalimanına akın etti. Tahliye edilmeyi bekleyen Afganlar, havalimanında izdihama neden oldu. Afganların bir kısmı da Pakistan sınırına akın etti. SpinBoldak sınır geçiş noktasına giden Afganlar, Pakistan'a geçmeye çalıştı. Bölgede bulunan son günlerde sınıra akın eden Afganların sayısında artış olduğunu ifade etti.

(İHA)

Afganlar, Pakistan sınırına akın etti
Afganlar, Pakistan sınırına akın etti
Afganlar, Pakistan sınırına akın etti
Afganlar, Pakistan sınırına akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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