Afganlar'dan Kabil'deki Türk Büyükelçiliği Önünde Protesto

ANKARA (DailyMotion.com) - Daha önce Kabil'deki NATO görevi kapsamında Türkiye tarafından istihdam edilen yaklaşık 30 Afgan Ankara'yı protesto etti. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular Taleban'ın iktidara gelmesinin ardından ücretlerini alamadıklarını iddia etti

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