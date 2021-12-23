Afganlar'dan Kabil'deki Türk Büyükelçiliği Önünde Protesto
Daha önce Kabil'deki NATO görevi kapsamında Türkiye tarafından istihdam edilen yaklaşık 30 Afgan Ankara'yı protesto etti.
ANKARA (DailyMotion.com) - Daha önce Kabil'deki NATO görevi kapsamında Türkiye tarafından istihdam edilen yaklaşık 30 Afgan Ankara'yı protesto etti. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular Taleban'ın iktidara gelmesinin ardından ücretlerini alamadıklarını iddia etti
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