Afganlar arası müzakereler yeniden başladı

Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 6 Ocak'ta başlayan ve Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkeleri turuna çıkmasıyla ara verilen Afganlar arası müzakereler tekrar başladı.

Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 6 Ocak'ta başlayan ve Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkeleri turuna çıkmasıyla ara verilen Afganlar arası müzakereler tekrar başladı.

Taliban Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, basına yaptığı açıklamada, Afganlar arası müzakerelere kaldığı yerden devam etmek için görüşmelerin başladığını söyledi.

Vardak, görüşmelerin içeriğinin belirlenmesi konusunda gruplar halinde çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Afganistan Müzakere Heyeti Üyesi Gulam Faruk Mecruh da uzun aradan sonra müzakerelerin başladığını ve ilk görüşmede müzakerelerin devamı için karar alındığını kaydetti.

Afganistan hükümeti Taliban'ı, müzakere masasını terk edip savaşmaya hazırlık yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat