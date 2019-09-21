Afganistanlı Maarif öğrencisinden kesintisiz iletişim sistemi

21.09.2019 15:36

ABD'de üniversiteler arasında düzenlenen "hacker" yarışmasına yaşı tutmadığı için korsan olarak katılan ve ikincilik elde eden Maarif Okulu öğrencisi 16 yaşındaki Afganistanlı Hamid Moradi, afet anında iletişimin kesilmesi halinde sesli, görüntülü konuşma, mesaj gönderme ve dosya transferi yapma imkanı sağlayan iletişim sistemi geliştirdi.

Afganistan'ın Herat şehrinde meslek lisesi öğrencisiyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak" dediği Türkiye Maarif Vakfının Afganistan Herat Erkek Lisesinde 8 aydır eğitimine burslu olarak devam eden Hamid Muradi, afet anları için geliştirdiği iletişim sistemi ile TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Afet anında kesilen iletişimi sağlamak amacıyla geliştirdiği projeyle yarışmaya katılan Moradi, "Afet anında cep telefonu sinyalleri kesiliyor, internet kopuyor. Yakın çevre ile irtibat kurmak istendiğinde bu geliştirdiğim sistem sayesinde 50 kilometre mesafeye kadar iletişim sağlanıyor. Bu iletişim görüntülü, sesli ve mesaj olarak yapılabiliyor." dedi.

Afganistan'da savaş ortamında sinyalin kesildiğini ve insanların iletişim kuramadığını, haberleşmekte güçlük çektiğini dile getiren Moradi, "Acil bir durumda bu sistemi devreye sokarak iletişim kurabiliriz. Afet ve ya savaş durumunda kaybolan bir kişi de bu sistem sayesinde bulunabiliyor. Lokal bir haritamız var. 50 kilometrelik mesafedeki bu harita içinde kaybolan bir kişi bulunabiliyor." diye konuştu.

Moradi, bu sistemi Afganistan'da yakın çevresiyle denediğini, en fazla 50 kişinin bu sisteme dahil olabildiğini söyledi.

Bu sistemin özel bir programı olduğunu, programın yazılımını da kendisinin yaptığını belirten Moradi, "Bu programı telefonunuza indirdikten sonra bu server ile irtibat kurabiliyorsunuz." dedi.

Hackerlik yarışmasına korsan olarak katıldı

ABD'de düzenlenen National Collegiate Cyber Defense Competition adlı hacker yarışmasına katılma hikayesine ilişkin de bilgi veren Moradi, "Ben bir lise öğrencisiyim. Bu yarışmaya yalnızca üniversite öğrencileri katılabiliyor. Bu yarışmanın serverını hackledim. Bana ulaştıklarında neden bunu yaptığımı sordular. Ben de yarışmaya almadıkları için yaptığımı anlattım. Beni bunun üzerine yarışmaya aldılar. 4 bin yarışmacı arasından ikinci oldum." diye konuştu.

Yarışmanın ardından ailesiyle birlikte ABD'ye davet edildiğini, kendisine burslu eğitim teklifinde bulunulduğunu anlatan Moradi, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle ülkemin geleceği için iyi bir eğitim almam gerekiyor. Ben Türkiye'de kalmak ve eğitimimi sürdürmek istiyorum. Türkiye, bizim kardeş ülkemizdir. Dünya Müslümanları ve kendi insanlarım için burada kalmak istiyorum. Ben 8 aydır Türkiye Maarif Vakfı'nın öğrencisiyim. Hayatımda görmediğim desteği gördüm. Öyle bir eğitim veriliyor ki 8 ayda Türkçe'yi öğrendim. Bilgisayar mühendisliği, kodlama eğitimi almak istiyorum. ODTÜ gibi bir üniversitede eğitimimi sürdürmek istiyorum."

Kaynak: AA