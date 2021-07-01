AFGANİSTANLI İŞ İNSANINDA MALKARA'YA 100 MİLYON LİRALIK YATIRIM
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AFGANİSTANLI İŞ İNSANINDA MALKARA'YA 100 MİLYON LİRALIK YATIRIM

AFGANİSTANLI İŞ İNSANINDA MALKARA'YA 100 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFGANİSTANLI iş insanı Sahap Qamar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 100 milyon TL'lik AVM kuruyor.

AFGANİSTANLI iş insanı Sahap Qamar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 100 milyon TL'lik AVM kuruyor.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın öncülüğü ile Tekirdağ'a yabancı iş insanlarının yatırım yapılması için yaptığı çalışmayla Afganistan'da Qamar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sahap Qamar, Malkara ilçesinde 100 milyon TL'lik AVM kuruyor. Yaklaşık 1000 kişiye istihdam oluşturacağı belirtilen AVM'de 116 mağaza, butik otel, hastane, spa ve hamam, spor salonu bulunacak. 2022'de hizmete girmesi planlanan ve inşaatı süren yatırımın bugün tanıtımı yapıldı.

Tanıtıma, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, iş insanı Sahap Qamar, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve diğer ilgililer katıldı. Uluslararası inşaat ve yaşam merkezleri konusundaki tecrübesini yenilikçi trendleriyle Türkiye'ye taşıyacağını ifade eden Sahap Qamar, "Türkiye'ye geldiğimde Türkçe bilmiyordum. Sonra bir dil bir insan atasözü aklıma geldi ve kesinlikle Türkçe öğrenmeliyim dedim ve öğrenmeye çalışıyorum. Türkiye kardeş ve büyük ülke. Bize burada yaptığımız yatırımlar noktasında yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, "Kamu ve özel sektör yatırımları bölge insanını burada ilçemizde tutmaya ve yaşanan göçü durdurmayı sağlayacaktır. Özel sektör yatırımları da oldukça önemlidir. Çünkü özel sektör yatırımları istihdama direk olarak katkı sağlıyor. Bu yatırım da Malkara için çok ciddi istihdam sağlayacak. İş yokluğundan ilçemizden ayrılan vatandaşlarımızda istihdam olanağı olunca geri döneceklerdir" diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ajans olarak, yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların Trakya Bölgesi'ne gelip yatırım yapması, istihdamı, üretimi, ihracatı artırması için ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Şahin, "Bu alanda turizmden sağlığa, makine ekipmandan, sağır sanayiye kadar birçok alanda hem yurt içinden hem de yurt dışından yatırımcıların önünü açmak için, bürokrasiyi azaltmak için elimizden gelen gayreti iş birliği içinde yatırımcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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