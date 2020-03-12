Afganistanlı gence yapılan işkence görüntüleri ortaya çıktı
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Afganistan, İstanbul, Polis, Güncel

Afganistanlı gence yapılan işkence görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL'da kaçırdıkları arkadaşlarının ellerini ve ayaklarını bağlayıp elektrikle işkence yaparken görüntülerini çekip, annesinden 2 bin dolar fidye isteyen 2 şüphelililerin çektiği işkence görüntüleri ortaya çıktı.

12.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:57
Afganistanlı gence yapılan işkence görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL'da kaçırdıkları arkadaşlarının ellerini ve ayaklarını bağlayıp elektrikle işkence yaparken görüntülerini çekip, annesinden 2 bin dolar fidye isteyen 2 şüphelililerin çektiği işkence görüntüleri ortaya çıktı.  17 Aralık 2019 tarihinde perişan bir halde kurtarılan Afgan uyruklu Mustafa Samimi'nin ülkesine gönderilmişti. 

ELEKTRİK VERİP İŞKENCE YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP FİDYE İSTEMİŞLER

Gümüşhane'de polise başvuran Afganistan uyruklu S.F.K. İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Samimi'nin  kaçırıldığını ve zorla tutulduğu söyleyerek yardım istedi. Kaçırılan kişinin annesinin kendisini aradığını söyleyen S.F.K. "Annesine elleri ve ayakları bağlanmış elektrik verilerek işkence yapılmış görüntülerini atıp 2 bin dolar fidye istemişler. Annesi beni arayarak yardım istedi." dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın duyulmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Gasp Büro Amirliğine bağlı dedektifler yaptıkları çalışmada kaçırılan Mustafa Samimi'nin son olarak arkadaşı Ziyaubdin A. ile Kartal bölgesinde buluştuğunu ardından ikilinin Beykoz bölgesine geçtiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu Mustafa Samimi'nin Ziyaubdin A.'nin evinde zorla tutulduğu tespit edildi.

EVE BASKIN YAPILDI KAÇIRILAN AFGANLI GENÇ KURTARILDI

Polis önceki Beykoz, Yenimahalle, İlhan Çıkmazı sokakta bulunan bir eve yaptığı baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde evde tutulan Mustafa Samimi'yi kurtardı. Afgan genci kaçıran Ziyaubdin A. ile Rustani E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FİDYE İSTERKEN KULLANDIKLARI İŞKENCE VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yapılan çalışmalarda şüphelilerin Mustafa Samimi'nin annesine fidye isterken attıkları işkence videosu da bulundu. Videoda Mustafa Samimi'nin elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bir yatakta oturduğu görüldü. Videoda Mustafa Samimi'nin ayaklarına elektrik kablosu bağlandığı tespit edildi. Video sırasında şüphelilerin bir ara Mustafa Samimi'ye elektrik verdikleri görüldü.

KENDİSİNİ KAÇIRAN  ARKADAŞLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi ettirilen Mustafa Samimi, kendisini kaçırıp işkence yapan arkadaşlarından şikayetçi oldu. Mustafa Samimi ifadesinde "Arkadaşım beni arayarak iş bulduğunu mutlaka görüşmemiz gerektiğini söyledi. Kartal'da onunla buluştuktan sonra konuştuk. Bana bir yerden haber beklediğini gelene kadar birlikte eve gitmemizi söyledi. Ona inanıp evine gittim. Ancak içeri girince benim ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp ayaklarıma elektrik vererek işkence yaptıkları. Bu sırada cep telefonuyla görüntülerimi çektiler. Beni öldürecekler, diye çok korktum. Sonra polisler gelip beni kurtardı." dedi.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Afganistan uyruklu şüpheliler Ziyaubdin A. ile Rustani E. suçlarını itiraf ederlerken sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Kurtarılan Mustafa Samimi ise ülkesine gönderildi.


Kaynak: DHA

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