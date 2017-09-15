Afganistanlı Çoban Kazayla Kendini Vurdu

Konya'nın Karapınar ilçesinde Afganistan uyruklu bir çoban silahının kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.





Alınan bilgiye göre, Karapınar ilçesine bağlı Büyük Karakuyu yaylasında bir çiftlikte çoban olarak çalışan Niam Çatkari (46) elindeki av tüfeği ile oynarken tüfek ateş aldı.



Çoban, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.





Afganistanlı çobanın cesedi otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.