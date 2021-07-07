Afganistan ve Taliban temsilcileri Tahran'da bir araya geldi

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin, İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmesinin ardından Afganistan içi diyalog görüşmeleri başladı.

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin, İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmesinin ardından Afganistan içi diyalog görüşmeleri başladı.

Afganistan ile Taliban arasında uzun süredir devam eden barış süreci kapsamındaki iki tarafın yetkilileri arasındaki görüşmelere bir yenisi daha eklendi. Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin, İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmesiyle Afganistan içi diyalog görüşmeleri başladı. Toplantıya, Afgan temsilcilerinin yanı sıra Afganistan'daki Cumhuriyet sistemini destekleyen üst düzey isimler ve Taliban'ın üst düzey siyasi heyeti de katıldı. Tahran'daki görüşmelerde Afganistan heyetine eski Dışişleri Bakanı Yunus Kanuni, Taliban heyetine ise üst düzey Taliban müzakerecisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai başkanlık etti.

Taliban Sözcüsü Mohammad Naeem görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın, Katar'daki üst düzey Taliban müzakerecisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai liderliğindeki Taliban heyetini Katar'ın başkenti Doha'dan "ikili görüşmeler" için davet ettiğini kaydetti.

Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'de toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Afganistan'da devam eden çatışmalara değinerek, taraflara müzakere masalarına dönmeleri ve siyasi çözüm bulma taahhüdünde bulunmaları çağrısında bulundu. Zarif, "Bugün Afganistan halkı ve siyasi liderleri, ülkelerinin geleceği için zor kararlar almak zorundadır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı