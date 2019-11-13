Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı
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Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

13.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:20
Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı

'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen uyruklu bir kişi tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre uyuşturucu suçundan tutuklanarak açık cezaevinde cezasını çeken Afgan B.C., kaldığı cezaevinden firar etti. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta otururken bekçiler tarafından yakalanan B.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.C., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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