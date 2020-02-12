Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı
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Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

12.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:19
Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye hazırlanan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü sahilinde şüphe üzerine durdurdukları minibüste 44 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Gelibolu ve Bayramiç ilçelerinde de 36 yabancı uyruklu yakalandı. İki operasyonda 80 can yeleği ele geçirildi.

uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla T.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı
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