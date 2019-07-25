Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Küçükköy Şeytansofrası mevkiinde görülen minibüs dur ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu minibüs 1 kilometre ileride yol ortasında terk edilmiş vaziyette bulundu. İçerisinde yapılan kontrolde 21 erkek, 13 kadın ve 10 çocuk 44 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Minibüse el konularak yed-i emin otoparkına teslim edildi. Organizatör S.Ö. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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