Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı

Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Küçükköy Şeytansofrası mevkiinde görülen minibüs dur ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu minibüs 1 kilometre ileride yol ortasında terk edilmiş vaziyette bulundu. İçerisinde yapılan kontrolde 21 erkek, 13 kadın ve 10 çocuk 44 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Minibüse el konularak yed-i emin otoparkına teslim edildi. Organizatör S.Ö. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.