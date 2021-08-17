Afganistan ulusal rezervlerine ait ABD'deki banka hesaplarının dondurulduğu iddia edildi

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD'nin Taliban'ın önceki hükümetten kalan paraya erişimini kısıtlamak adına Afganistan ulusal rezervlerine ait ABD'deki banka hesaplarını dondurduğu iddia edildi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD'nin Taliban'ın önceki hükümetten kalan paraya erişimini kısıtlamak adına Afganistan ulusal rezervlerine ait ABD'deki banka hesaplarını dondurduğu iddia edildi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından uluslararası toplumdaki endişe devam ediyor. ABD basınında yer alan haberde, ABD'nin Taliban'ın önceki hükümetten kalan paraya erişimini kısıtlamak adına ABD bankalarında bulunan Afganistan ulusal rezervlerine ait banka hesaplarını dondurduğu iddia edildi. Kararın ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi yetkilileri tarafından alındığı aktarıldı.

İsmi açıklanmayan ABD'li hükümet yetkilisine dayandırılan haberde yetkilinin, Afgan hükümetinin ABD'de sahip olduğu hiçbir Merkez Bankası varlığının Taliban'a verilmeyeceğini ifade ettiği aktarıldı. Haberde, varlıkların dondurulmasının 11 Eylül saldırılarının ardından Taliban'a uygulanan yaptırımlar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Uluslararası Para Fonu verileri, Afgan hükümetinin Taliban saldırısı öncesi Nisan 2021'de 9,4 milyar dolarlık ulusal rezerve sahip olduğunu gösterirken, bu rezervin ne kadarının ABD bankalarında tutulduğu bilinmiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı