Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Sirac: "Taliban yeni saldırılara hazırlanıyor"
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Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Sirac: "Taliban yeni saldırılara hazırlanıyor"

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Sirac: 'Taliban yeni saldırılara hazırlanıyor'

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Ahmet Ziya Sirac, Taliban'ın yeni saldırılara hazırlandığını söyledi.

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Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Ahmet Ziya Sirac, Taliban'ın yeni saldırılara hazırlandığını söyledi.

Başkent Kabil'de güvenlik yetkilileriyle basın toplantısı düzenleyen Sirac, Taliban'ın saldırılarını yoğunlaştırmak için hazırlık yaptığını belirtti.

Taliban'ın barışa niyetli olmadığını savunan Sirac, militanların bu dönemde uyuşturucu için afyon tarlalarında çalıştığını ve bunun ardından yeni saldırılar başlatacağını kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib de Taliban'ın tek inancının savaşmak olduğunu vurguladı.

Militanların geçen seneye göre saldırılarını artırdığını dile getiren Muhib, Taliban'ın güç kullanarak yönetimi ele geçirme gibi bir düşüncesinin olduğunun altını çizdi.

Muhib, Taliban'a barışa katılma çağırısında bulundu.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Afgan tarafları nihai anlaşmanın müzakeresi için ocak ayında usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak, 8 Mart'ta 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

ABD'nin de teklifiyle Afgan tarafları ile görüşmelerin nisan ayında Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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