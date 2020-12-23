Afganistan Türkmenleri hükümeti protesto etti

Afganistan Türkmenleri, yaklaşık 2 ay önce 9 yaşındaki bir Türkmen çocuğun kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılması nedeniyle sokaklara döküldü.

Ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde yaşayan Türkmenler Belh Valiliği önünde oturma eylemi başlattı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan, oturma eylemine katılan Esedullah Attar, yaklaşık 2 ay önce 9 yaşındaki Türkmen çocuk Abdul Rauf'un Mezar-ı Şerif'te silahlı kişilerce kaçırıldığını ve halen serbest bırakılmadığını söyledi.

Çocuğu kaçıranların Abdul Rauf'un ailesinden yüklü miktarda fidye istediğini ifade eden Attar, bunun Türkmenlere yönelik bir zulüm olduğunu belirtti.

Attar, Afganistan Türkmenlerinin kaçırma olayına tepki olarak 7 vilayette protesto düzenlediğini kaydetti.

Yaklaşık 1 aydır Belh Valiliği önünde kadın ve erkek onlarca kişinin oturma eylemi düzenlediğini dile getiren Attar, hükümetin bu konuda şu ana kadar ciddi bir çalışmasının olmadığını vurguladı.

Eylemcilerden Afganistan Türkmenleri Şurası Kuzey Afganistan Gençlik Kolları Başkanı Selahuddin Amani de Türkmenlerin Afganistan siyasetinde yerinin olmadığı için sürekli baskı gördüğünü söyledi.

Geçen sene de bir Türkmen gencin kaçırılarak şehit edildiğini aktaran Amani, "Türkmenlere her tarafta zulüm ediliyor, seslerini duyan kimse yok." dedi.

Amani, oturma eyleminin kaçırılan çocuk serbest bırakılana kadar ve hükümetten hakları verilene kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Afganistan'ın Badgis, Kabil, Kunduz, Faryab, Cüzcan ve Baglan vilayetlerindeki Türkmenler de Abdul Rauf için protesto düzenledi.

Afganistan'da yaklaşık 3 milyon Türkmen olmasına rağmen hükümette hiç Türkmen bakan bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat