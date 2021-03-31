Afganistan-Türkiye dostluk ilişkilerinin 100. yılı Pervan Üniversitesinde kutlandı
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Afganistan-Türkiye dostluk ilişkilerinin 100. yılı Pervan Üniversitesinde kutlandı

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan-Türkiye dostluk ilişkilerinin 100. yılı Pervan Üniversitesinde kutlandı

Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı münasebetiyle başkent Kabil yakınlarındaki Pervan Üniversitesinde kutlama programı düzenlendi.

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Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı münasebetiyle başkent Kabil yakınlarındaki Pervan Üniversitesinde kutlama programı düzenlendi.

Etkinliğe Pervan Valisi Fazluddin Ayyar, Pervan il Şurası Başkanı Aminullah Şukuri, Pervan Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Humayun Rasuli, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Direktörü Salih Sağır, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Çağatay Sünerin ve Türk Kızılay Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Pervan Valisi Ayyar, Türkiye'nin her zaman Afganistan halkının ve devletinin yanında yer aldığını söyledi.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal ise iki ülke arasında tarihten gelen dostluğa vurgu yaparak, TİKA olarak Afganistan'da 3 ofisle 2004 yılından itibaren 1300'ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pervan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayed Mubin Haşimi ise Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin tarihi gelişimini anlattı.

Konuşmaların ardından yüzüncü yıl pastasının kesildiği törende, iki ülke arasındaki ilişkileri anlatan tiyatro gösterisi sunuldu.

Program çerçevesinde 2020 yılı sonunda TİKA tarafından yaptırılan "Gazetecilik Fakültesi Radyo Stüdyosu ve Fotoğrafçılık Laboratuvarı" açıldı.

Törenin sonunda iki ülkenin dostluk ve kardeşlik nişanesi olarak fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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