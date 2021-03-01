Afganistan-Türkiye dostluk ilişkilerinin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü nedeniyle Afganistan Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin ortak ev sahipliğinde tören düzenlendi.

Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü nedeniyle Afganistan Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin ortak ev sahipliğinde tören düzenlendi.

Törene Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri, Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının okunmasının ardından konuşan Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar, Afganistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ve dostluk ilişkilerinin imzalanan anlaşma ile tam 100 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Bu anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke arasında ekonomi, askeri ve siyasi iş birliklerinin başladığını ifade eden Atmar, böylece ilk kez Afganistan'dan öğrencilerin, askeri ve sivil alanlarda eğitim almak üzere Türkiye'ye gönderildiğini belirtti.

Atmar, ilişkilerin başlamasıyla Türkiye'den doktorlar, öğretmenler ve uzmanların Afganistan'a geldiğini ve ülkenin kalkınması için çok önemli işler yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin, Afganistan'ın bağımsızlığını kazanmadan önce ve sonra yaptığı yardımları asla unutulmayacağını dile getiren Atmar, "Bu ilişkilerin temeli aslında sadece 100 yılla sınırlı değildir, iki ülke arasındaki ilişkilerimizin tarihi bin yıllar öncesine dayanmaktadır." dedi.

Bakan Atmar ayrıca, Türkiye'nin 2001'den beri Afganistan'ın yeniden imarı ve terörle ortak mücadele konusunda önemli rol oynadığının altını çizdi.

Türkiye bursları sayesinde 4 binden fazla Afgan öğrencinin farklı bölümlerde eğitimlerini tamamladığını dile getiren Atmar, yaklaşık 6 bin Afgan öğrencinin de halihazırda Türkiye'de eğitimini sürdürdüğünü vurguladı.

Atmar, "Kayıtlara göre halihazırda yaklaşık 200 bin Afgan vatandaşı göçmen veya mukim statüsünde Türkiye'de yaşamaktadır, Afgan kardeşlerine iyi bir şekilde ev sahipliği yaptıkları için Türk halkına ve Türkiye devletine şükranlarımızı sunarım" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Atmar, Türkiye'nin Afganistan'ın barış sürecine de büyük katkılar sunduğunu ve bu konuda Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci, Türkiye-Pakistan ve Afganistan üçlü toplantısına önderlik ettiğini, kolaylaştırıcı rolü oynadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, iki ülke arasındaki dostluğun nişanı olan hatıra zarfını Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar'a takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat