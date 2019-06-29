Afganistan: Taliban saldırısında 26 korucu öldürüldü
ABD'li yetkililerle Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da barış müzakerelerinin 7'inci turu için bir araya geldiği gün Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan kentinde bir korucu karakoluna saldırdı. Olayda 26 korucu yaşamını yitirdi
ABD'li yetkililerle Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da barış müzakerelerinin 7'inci turu için bir araya geldiği gün Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan kentinde bir korucu karakoluna saldırdı.
Bağlan Valiliği Sözcüsü, olayda 26 korucunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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