Afganistan: Taliban'ın karakol saldırısında en az 6 asker hayatını kaybetti
Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, ölü sayısının daha fazla olduğunu, karakolun ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini savundu. Afgan yetkililer örgütün iddialarını yalanladı.
26.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:27
Afganistan'ın kuzeyinde, Belh ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Belh ilçesindeki askeri karakolu bomba yüklü araçla hedef aldığını açıkladı.Olayda üç askerin de yaralandığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com