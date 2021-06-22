Afganistan-Tacikistan arasındaki sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan-Tacikistan arasındaki sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan-Tacikistan arasındaki sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'da Taliban, kuzeydeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Sir Khan sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi.

Afganistan'da Taliban, kuzeydeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Sir Khan sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi.

Taliban, Afganistan'da ilerleyişini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyinden Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasında bulunan Sir Khan Sınır Kapısının kontrolü, Taliban'a geçti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Inamuddin Rahmani yaptığı açıklamada, Imam Sahib ilçesi çevresinde gece saatlerine Afgan kuvvetleri ile Taliban mensupları arasında çatışma yaşandığını, bugün öğle saatlerinde Taliban'ın ilçe karargahını ele geçirdiğini ve polis merkezinin kontrolünü ele aldığını duyurdu. Rahmani ayrıca, Taliban militanlarının Kunduz'un merkezine birkaç kilometre mesafede olduğunu, şehre girmediklerini, ancak küçük gruplar halinde kent merkezi dışında konuşlandıklarını ve halkın evlerini terk ederek başkent Kabil'e kaçmaya çalıştığına dair bilgileri olduğunu belirtti. Polis ve Afgan askerlerinin birlikte bölgeyi savunmaya çalıştıklarını ifade eden Rahmani, bölgedeki ulaşım bağlantılarını daha da sağlamlaştırarak Imam Sahib'e komşu olan Dasht-e-Archi de dahil olmak üzere Kunduz'daki diğer bazı ilçelerin de son çatışmalarda Taliban'ın kontrolüne geçtiğini aktardı.

Kunduz il meclisi üyesi Amruddin Wali de yaptığı açıklamada, Taliban'ın Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasında bulunan Sir Khan Sınır Kapısının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Diğer meclis üyesi Halid Hakim de Taliban'ın Sir Khan limanını ve sınır kontrol noktalarını ele geçirdiğini belirtti.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmeye başladığı 1 Mayıs'tan bu yana birçok bölge Taliban'ın eline geçti. Imam Sahib, Afganistan'ın Orta Asya'dan önemli bir tedarik yolu olan Tacikistan ile kuzey sınırına yakın stratejik bir konumda bulunuyordu. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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