Afganistan-SSCB savaşında şehit düşen Tekiner Tayfur'un Pakistan'daki mezarı bulundu

Üniversite eğitimi için Pakistan'a gelen ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile Afganistan arasındaki savaşa katılarak şehit düşen Tekiner Tayfur'un Peşaver'deki mezarı, 28 yılın ardından bulunarak yeniden yaptırıldı.

1984'te Pakistan'ın başkenti İslamabad'a Uluslararası İslam Üniversitesine okumaya gelen Tayfur, SSCB işgaline karşı Afganistan'ın yanında savaşanlara destekte bulundu ve zaman zaman da Afganistan saflarında mücadeleye katıldı.

10 Ocak 1988'de Afganistan'dayken yakınına düşen bir bomba nedeniyle şehit düşen Tayfur'un cenazesi, Peşaver'e getirilerek buradaki Rahman Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Tayfur'un babası Muzaffer Tayfur, 1993'te kara yoluyla Peşaver'e gelerek oğlunun mezarını yaptırdı. Daha sonra zaman zaman arkadaşları gelip gitse de Tayfur'un mezarı unutuldu.

Aradan geçen 28 yılın ardından Tayfur'un kardeşleri, mezarını bulmak için Pakistan'a geldi.

Pakistan'da okuyan Türk öğrenciler ve Peşaver'deki yetkili makamların desteğiyle Tayfur'un mezarını birkaç günlük çalışmanın ardından bulundu. Bakımsız bir halde olan mezar, yeniden yaptırılarak üzerine Türkçe ve Urduca kitabe ile Türk bayrağı eklendi.

Tayfur'un kardeşleri, onun mücadelesini, şehit düşmesini ve burada geçirdikleri sürede yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Rus bombardımanında şehit oldu

Tekiner Tayfur'un ağabeyi Gökay Tayfur, kardeşinin Pakistan'da hem üniversite okuduğunu hem de "Afganistan savaşına katılan mücahitlere" yardım götürdüğünü,1988'de Rus bombardımanı sırasında şehit düştüğünü ve cenazesinin Peşaver'e getirildiğini söyledi.

Gökay Tayfur, babasının 1993'te Peşaver'e gelip mezarı yaptırdığını ancak sonrasında buraya gelemediklerini belirterek, "Geçen hafta kardeşlerimle buraya geldik. (İlk başlarda) Yerini bulamayınca paniklemiştik ancak buradaki arkadaşların desteğiyle mezar yerini bulduk." diye konuştu.

"Onun hikayesi burada"

Kadir Tayfur ise ağabeyinin şehit haberini bir ay sonra öğrendiklerini, o sürecin kendileri için zor geçtiğini ve Tekiner'in aile için "hasret" olduğunu kaydetti.

Ağabeyinin cenazesini Türkiye'ye getirmeyi düşünmediklerini söyleyen Kadir Tayfur, "Mücadele ettiği, çabaladığı, eğitim aldığı yerler burası. Onun hikayesi burada." dedi.

Zafer Tayfur ise ağabeyi şehit olduğunda 11 yaşında olduğunu vurgulayarak, onunla çok vakit geçiremediğini ve bunun özleminin içinde kaldığını dile getirdi.

"O, bir davanın adamı"

Peşaver'deki mezarlığa geldiklerinde büyük şok yaşadıklarını kaydeden Zafer Tayfur, kabristanın çok büyük ve düzensiz olduğunu, ağabeyinin mezarını bulmak için kabirlere tek tek baktıklarını söyledi.

Mezarı buldukları için sevinçli olduklarını belirten Zafer Tayfur, "Onun hangi fedakarlıklarla buraya geldiğini, nelerden vazgeçtiğini anlatmak lazım. Bugün herkesin hayali olan birçok şeye erişebilirdi ancak bunları elinin tersiyle iterek buralara kadar geldi. O, bir davanın adamı. Bu davanın önderlerinden. Bu davayı anlatmak lazım." diye konuştu.

Rahman Baba Halk Kütüphanesi Müdürü Fazlı Emin ise Tekiner Tayfur'un mezarını aramaya başladıklarında ilk birkaç gün olumsuz sonuç aldıklarını ancak daha sonra Tayfur'un kabrinin bulunmasıyla memnun olduklarını kaydetti.