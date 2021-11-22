Afganistan, son 2 haftada yaklaşık 700 ton kuru meyve ve yemiş ihracatı yaptı

Afganistan'da Taliban yönetimi, son 2 haftada 698 ton kuru meyve ve yemiş ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Taliban yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son 2 haftada gerçekleşen kuru meyve ve yemiş ihracatıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Açıklamada, "Avrupa, Asya, Amerika ve Avustralya kıtasında yer alan bazı ülkelere son 2 haftada 698 ton kuru meyve ve yemiş ihracatı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

İhracatın Özbekistan üzerinden gerçekleştirildiği ve toplam rakamın yaklaşık 585 tonunun kuru üzüm olduğu belirtilen açıklamada, bahsi geçen ülkelerden Rusya'ya 298 bin 378, Kazakistan'a 183 bin, Suudi Arabistan'a 66 bin 474, Belçika'ya 11 bin 628, Hollanda'ya 10 bin 960, İsveç'e 10 bin ve İngiltere'ye 5 bin 226 kilogram gönderildiği kaydedildi.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri

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