Afganistan sınırındaki Tirmiz'de Özbek-Kazak ortak tatbikatı düzenlendi - Haberler
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Afganistan sınırındaki Tirmiz'de Özbek-Kazak ortak tatbikatı düzenlendi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Afganistan sınırındaki Tirmiz'de Özbek-Kazak ortak tatbikatı düzenlendi

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz şehrinde Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz şehrinde Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tirmiz yakınlarındaki poligonda Özbekistan ve Kazakistan kara kuvvetlerinin katıldığı "Ortaklık-2021" askeri tatbikatı sona erdi.

19 Kasım'da başlayan ortak tatbikat kapsamında iki ülke silahlı kuvvetleri ülkeye yasa dışı yollarla sızan silahlı çetelerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin karadan ve havadan operasyonlar düzenledi.

İki ülke sınır bölgelerinde silahlı çetelerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik ortak tatbikata iki ülkeden 100'den fazla asker katıldı. Tatbikat kapsamında zırhlı araç ve askeri teçhizatın yanı sıra savaş uçakları ve helikopterleri kullanıldı.

Ortak tatbikatın son etabını Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ve Kazakistan Savunma Bakanı Murat Bektanov birlikte izledi.

Kasım başında da Kazakistan'ın Gvardeysk poligonunda iki ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Ortaklık-2021" tatbikatı düzenlenmişti.????

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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