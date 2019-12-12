Afganistan Seçim Komisyonu 27 vilayetin sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor

12.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:44

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de yapılan ve hile karıştığı iddia edilen cumhurbaşkanı seçiminin 27 vilayetteki sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu sözcüsü Zabihullah Sadat, basına yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayım işleminin tamamlandığı 27 vilayetin seçim sonuçlarının açıklanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ülke genelinde 7 vilayette ise oyların yeniden sayılmasına bazı adayların izin vermediğini ifade eden Sadat, bu nedenle ilk etapta 27 vilayetin sonuçlarının açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah'tan tepki

Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah, Bağımsız Seçim Komisyonunun 27 vilayetin seçim sonuçlarını açıklamaması gerektiğini, bunun kanuna aykırı olduğunu kaydetti.

Seçim sonuçlarının kabul edilemeyeceğini dile getiren Abdullah, "Eğer seçim komisyonu hileli oyları geçersiz saymadan 27 vilayetin sonuçlarını açıklarsa biz de gerekeni yaparız." ifadesini kullandı.

Abdullah, yaklaşık 300 bin hileli oyun seçim komisyonunca geçerli sayıldığının ve bunun kabul edilir olmadığının altını çizdi.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçları açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Kaynak: AA