Afganistan Savunma Bakanlığı: "75 Taliban savaşçısı öldürüldü"
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Afganistan Savunma Bakanlığı: "75 Taliban savaşçısı öldürüldü"

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Afganistan Savunma Bakanlığı: '75 Taliban savaşçısı öldürüldü'

Afganistan Savunma Bakanlığı, Kandahar'da Taliban'a yönelik operasyonda 75 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Kandahar'da Taliban'a yönelik operasyonda 75 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güneydeki Kandahar şehrinin Arghandab bölgesinde Taliban'a yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgenin kontrolünün sağlandığı, 75 Taliban militanının da öldürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca Zabul, Kunar, Nangarhar ve Takhar bölgelerinde de Taliban'a yönelik temizlik operasyonları yürütüldüğü ve düzinelerce militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü de açıklamasında, öldürülenler arasında önemli Taliban komutanlarının olduğunu belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Panja Chinar bölgesinde patlayıcı yüklü araçlarla yapılan taktik saldırılarda yaklaşık 45 askerin öldürüldüğünü veya yaralandığını, güvenlik güçlerine ait birçok aracın imha edildiğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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