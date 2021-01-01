Afganistan Sağlık Bakanı görevden alındı
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Afganistan Sağlık Bakanı görevden alındı

01.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:29
Afganistan Sağlık Bakanı görevden alındı

Afganistan Sağlık Bakanı Ahmed Cevad Osmani, görevinden alındı.

Afganistan Sağlık Bakanı Ahmed Cevad Osmani, görevinden alındı.

Sağlık Bakanı Osmani, basına yaptığı açıklamada, istifa etmediğini, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kendisini görevden aldığını belirtti.

Osmani, Milli Meclisin oyuyla bakanlık koltuğuna geldiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Gani'nin yaptığı işlemin kanuna aykırı olduğunu savundu.

Bakanlıktan 4 personelin rüşvet suçundan gözaltına alınmasının, görevden alınmasına gerekçe gösterildiğini ifade eden Osmani, böyle bir görevden alınma olayının kabul edilebilir olmadığını ileri sürdü.

Afganistan Başsavcılığı, 28 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 4 personelin rüşvet suçundan gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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