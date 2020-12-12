- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

12.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:35

- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti bir sivil de yaralandı.

- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti bir sivil de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah yerel saatle 06.30 sıralarında 4 roket atıldı. Afganistan İçişleri bakanı sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, "Roketler, şehrin Kuzey bölgesi Khairkhana'dan Hamit Karzai Havalimanı ve Khwaja Rawash bölgelerine isabet etti" dedi. Olayda bir kişi yaralanırken bir sivil de hayatını kaybetti.

- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı
Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 09:45:38. #1.14#
title