- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti bir sivil de yaralandı.

- Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti bir sivil de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah yerel saatle 06.30 sıralarında 4 roket atıldı. Afganistan İçişleri bakanı sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, "Roketler, şehrin Kuzey bölgesi Khairkhana'dan Hamit Karzai Havalimanı ve Khwaja Rawash bölgelerine isabet etti" dedi. Olayda bir kişi yaralanırken bir sivil de hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı