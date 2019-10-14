Afganistan parlamentosuna yönelik roketli saldırı

14.10.2019 14:06

Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binasını hedef alan roketli saldırı düzenlendi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darül Aman bölgesinde bulunan parlamento binasının roketli saldırının hedefi olduğu ancak 3 roket mermisinin binanın yakınına isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda kimsenin zarar görmediğini ifade eden Faramarz, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA