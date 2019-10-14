Afganistan parlamentosuna yönelik roketli saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binasını hedef alan roketli saldırı düzenlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binasını hedef alan roketli saldırı düzenlendi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darül Aman bölgesinde bulunan parlamento binasının roketli saldırının hedefi olduğu ancak 3 roket mermisinin binanın yakınına isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda kimsenin zarar görmediğini ifade eden Faramarz, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.