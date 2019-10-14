Afganistan parlamentosuna yönelik roketli saldırı

Afganistan parlamentosuna yönelik roketli saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binasını hedef alan roketli saldırı düzenlendi.

14.10.2019 14:06
Afganistan parlamentosuna yönelik roketli saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binasını hedef alan roketli saldırı düzenlendi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darül Aman bölgesinde bulunan parlamento binasının roketli saldırının hedefi olduğu ancak 3 roket mermisinin binanın yakınına isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda kimsenin zarar görmediğini ifade eden Faramarz, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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