Afganistan: Pakistan'ın Kabil'de Bir Hastaneye Düzenlediği Saldırıda En Az 400 Kişi Hayatını Kaybetti

KABİL/İSLAMABAD, 17 Mart (Xinhua) -- Afganistan hükümetinin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin pazartesi gecesi geç saatlerde Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 250 kişinin yaralandığını duyurdu.

Fıtrat salı günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.00 civarında başlatılan hava saldırısında Kabil'deki Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'nin vurulduğunu belirtti.

Uyuşturucu bağımlılarının tedavisine ayrılan 2.000 yatak kapasiteli tesisin saldırıda büyük ölçüde tahrip olduğunu belirten sözcü, ölü ve yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Fıtrat hava saldırısının hastanede büyük bir yangına yol açtığını, kurtarma ekiplerinin alevleri kontrol altına almak ve yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Pakistan ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afgan hükümetinin iddiasını yalanlayarak ülkenin Afganistan'daki askeri tesisleri ve teröristlere destek sağlayan altyapıyı hedef aldığını açıkladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Kabil ve Nangarhar eyaletlerinde Pakistan halkına karşı kullanılan teknik ekipman ve mühimmat depolarını hedef alan nokta atışı saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlik, geçen ayın sonlarında sınırda çatışmaların patlak vermesinden bu yana keskin bir şekilde tırmandı. Afgan ve Pakistanlı yetkililere göre, her iki tarafta da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

