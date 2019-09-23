Afganistan ordusu 'Taliban'a yönelik hava saldırısında düğünü vurdu, en az 35 sivil öldü'

23.09.2019 13:29

Afganistan'da Taliban'a yönelik olarak düzenlenen bir hava saldırısında yakınlardaki düğünün vurulması üzerine onlarca sivil hayatını kaybetti. Reuters'a konuşan iki eyalet yetkilisi, Helmand eyaletinde Afgan hükümet güçlerince düzenlenen hava operasyonunda en az 35 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililere göre saldırıda 13 kişi de yaralandı.

Afgan hükümet güçleri Pazar gecesi Taliban'ın intihar bombacılarını eğitmek için kullandığını söyledikleri bir eve baskın düzenledi. Bu sırada, bitişiğindeki bir hedef de vuruldu.

Helmand Vilayet Meclisi Üyesi Attaullah Afgan, "35 sivil öldü ve 13'ü de yaralandı. Bu kişiler, Musa Kala bölgesinin Khaksar kesiminde, hedefin yakınındaki bir düğüne katılıyorlardı" dedi.

Vilayet Meclisi'nin bir başka üyesi Abdül Macid Akhundzadah ise olayda 40 kişinin öldüğünü ve hepsinin sivil olduğunu söyledi.

Afgan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Helmand Vilayeti'nin Musa Kala bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda, 22 Taliban üyesi öldürüldü ve 14'ü gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Operasyon düzenlenen evin Taliban'ın yabancı militanları tarafından da kullanıldığını belirten Bakanlık, gözaltına alınanlar arasında 5 Pakistanlının ve 1 Bangladeşlinin olduğunu kaydetti.

Bakanlık, hayatını kaybedenler arasında sivillerin olduğu iddialarının inceleneceğini bildirdi.

Taliban: 18 Afgan askeri öldü

Taliban örgütü ise Musa Kala bölgesinde ABD güçleri tarafından desteklenen Afgan ordusunun gece yarısı bir hava saldırısı düzenlediğini, bunu karada çatışmaların takip ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre, 18 Afgan askeri ve düğündeki birçok sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da geçen hafta da ABD'nin insansız hava araçlarıyla Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) düzenlediği saldırıda bir iş gününden sonra tarlada dinlenen 30'dan fazla sivil ölmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2019'un ilk yarısında örgütlere düzenlenen operasyonlarda en az 3 bin 812 sivil öldü ya da yaralandı.

Bir BM raporuna göre, ABD ve Afgan hükümet güçlerince düzenlenen hava saldırılarında 363 kişi öldü, 156 kişi yaralandı. Bu kişilerden 150'si çocuktu. Bu 519 kişiye bakıldığında, her 5 kişiden 4'ünün uluslararası güçler tarafından vurulduğu anlaşılıyor.

ABD terörle mücadele kapsamında, Afganistan'daki Taliban ve IŞİD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Reuters, Afgan hükümet güçlerinin ve onların uluslararası müttefiklerinin yerel yetkililerden gelen verilere çoğunlukla karşı çıktığını not ederek, son yıllarda ağır sivil kayıplara neden olan saldırıları derledi.

7 Mayıs 2019:

Afgsanistan'ın batısına düzenlenen hava saldırıları Taliban'a ait bir dizi uyuşturucu laboratuvarını vurdu, yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırılarda en az 45 sivil hayatını kaybetti. Afgan hükümet yetkilileri bu bilgiyi yalanladı.

Afgan Savunma Bakanlığı, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Ferah Vilayeti'nde Taliban'a ait 68 uyuşturucu laboratuvarını hedef aldığını ve saldırılarda 150 militanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının, Taliban'ın en büyük gelir kaynaklarından birini kesmek için yapıldığı duyuruldu.

Bakva ilçesinin yöneticisi Abdül Cafer Mücahid, laboratuvarda çalışanların siviller olduğunu söyledi. Yetkili, saldırıda 18 Taliban militanının da hayatını kaybettiğini, komşu evlerde yaralanan siviller olduğunu kaydetti.

15 Aralık 2018:

Yerel yöneticiler, doğudaki Kunar Vilayeti'nde bir Taliban komutanını hedef alan saldırıda, en az 12'si çocuk 20 sivilin öldüğünü açıkladı.

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'ndan bir sözcü sivil ölümleri yalanladı, ancak bazı sivillerin yaralandığını kabul etti.

28 Kasım 2018:

Yerel yöneticilere göre Helmand Vilayeti'ndeki ABD hava saldırılarında en az 30 Afgan sivil hayatını kaybetti. Bu kişilerden 16'sı çocuktu.

NATO Kararlı Destek Misyonu'na göre, Afgan hükümet güçleri ve Amerikalı askeri danışmanlar, Garmsir bölgesindeki bir üste Taliban'ın saldırısına uğradı. Yapılan açıklamada, askeri güçler hava saldırısı düzenlenmesini talep ettiklerinde, üssün içinde ya da yakınlarında sivillerin olduğundan haberleri yoktu.

4 Kasım 2016:

Kunduz Eyaleti'nin yerel yetkilileri, ABD hava saldırısında aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu 30'dan fazla sivilin öldüğünü duyurdu.

Hava saldırıları, Kunduz şehrinin dışındaki Taliban militanlarına baskın düzenleyen Afgan ve ABD güçlerini korumak amacıyla gerçekleştirildi.

ABD ordusu sivilleri öldürdüğü iddialarına yönelik inceleme başlattı. İnceleme sonucunda olayda 33 sivilin öldüğü, 27'sinin yaralandığı bildirildi.

3 Ekim 2015

Kunduz'a koalisyon güçleri tarafından düzenlenen bir hava saldırısında, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait bir hastanede 42 sağlık çalışanı ve hasta hayatını kaybetti. Örgütün açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerden 3'ü çocuktu.

ABD ordusunun yürüttüğü araştırma sonucunda, saldırının insan hatası ve ekipman arızası olduğu açıklandı ve en az 16 Amerikan askeri personeli disiplin cezası aldı.