Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, barış sürecinde ilerlemenin olmadığını belirtti
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Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, barış sürecinde ilerlemenin olmadığını belirtti

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, barış sürecinde ilerlemenin olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, barış sürecinde hala bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, barış sürecinde hala bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Abdullah, Katar'ın başkenti Doha'da yabancı ülkelerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, ülkedeki mevcut durumun ciddi ve kritik olduğunu vurguladı.

Afganistan'a yönelik potansiyel tehditlerin bulunduğunu ifade eden Abdullah, mevcut durumdan çıkmak için her iki tarafın çatışmaları bırakıp bir siyasi uzlaşıya yönelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Abdullah, Afgan barış sürecinde Taliban'ın ciddiyetsizliği nedeniyle son aylarda ilerleme kaydedilemediğine dikkati çekti.

Taliban'ın siyasi bir uzlaşı iradesinin bulunmadığını dile getiren Abdullah, barış konusunda da ciddi olmadıklarını savundu.

Abdullah, "Taliban, eğer Afgan halkı ve hükümetinin güvenini kazanmak istiyorsa, büyük kentlere yönelik saldırılarını durdursun." dedi.

Öte yandan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad başta olmak üzere birçok ülkenin temsilcisiyle Afgan barış sürecini görüştü.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 7 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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