Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, siyasileri birlikte hareket etmeye çağırdı Açıklaması
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Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, siyasileri birlikte hareket etmeye çağırdı Açıklaması

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, siyasileri birlikte hareket etmeye çağırdı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ülkenin bekasının tehlikede olduğunu ve siyasilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ülkenin bekasının tehlikede olduğunu ve siyasilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Abdullah, başkent Kabil'de Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Liderlik Komitesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle şiddet olaylarının arttığını belirtti.

Afganistan'da kimsenin savaşın taraftarı olmadığını vurgulayan Abdullah, barışa olan iradelerinin halen devam ettiğini ifade etti.

Abdullah, "Ülkenin bekası tehlikede, siyasilerin birlikte hareket etmesi lazım." dedi.

Taliban'ın, müzakere etmek yerine savaşı artırdığına işaret eden Abdullah, insanların, Taliban'ın barış niyetinden daha önce de şüpheli olduğunu ve bu şüphenin şiddetin artmasıyla daha da yoğunlaştığını dile getirdi.

Abdullah, ülkede devam eden mevcut durumdan rahatsız olduklarını ve bu durum karşısında duyarsız kalmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Barış çabalarının tek taraflı sonuca ulaşmayacağını aktaran Abdullah, "Her iki tarafın da barışa olan iradesini gerçek manada göstermesi lazım. Bizim müzakere heyetimiz şu an Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor. Amacımız, sorunların müzakere yoluyla çözüme kavuşması." diye konuştu.

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban ise ülkenin yüzde 80'ini kontrol ettiğini savunuyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan yaklaşık 60 ilçedeki bazı beldeler, Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki mücadele sürüyor, 407 ilçenin 190 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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