Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah: "Afganlar arası barış görüşmeleri gecikmemeli"
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Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah: "Afganlar arası barış görüşmeleri gecikmemeli"

26.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:08
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah:

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganlar arası barış görüşmelerinin müzakerelerin yapılacağı yer için anlaşmazlık nedeniyle gecikmemesi gerektiğini söyledi.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganlar arası barış görüşmelerinin müzakerelerin yapılacağı yer için anlaşmazlık nedeniyle gecikmemesi gerektiğini söyledi.

Abdullah, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi binasında konsey üyeleriyle ilk kez gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Afganlar arası müzakerelerin belirlenen tarihte tekrar başlamasını istediklerini belirtti.

Afganistan müzakere heyetinin güçlü bir şekilde halkın talepleri doğrultusunda müzakerelerin ikinci aşamasını sürdüreceğini ifade eden Abdullah, "Afganlar arası barış görüşmeleri, müzakerelerin yapılacağı yer için gecikmemeli, müzakereler nerede yapılsa yapılsın önemli olan görüşmelerin devam etmesi." dedi.

Abdullah, Afganistan müzakere heyetinin, müzakerelerin belirlenen tarihte tekrar başlaması için Taliban müzakere heyetiyle irtibatta olduğunu sözlerine ekledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, geçtiğimiz günlerde, Afganlar arası müzakerelerin Afganistan içerisinde devam etmesini istemişti.

Taliban ile barış süreci

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelerin yapılması için ikinci aşamaya geçilmişti.

İkinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla 23 gün ara verilmişti.

İkinci aşama müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde ana barış görüşmelerine başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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